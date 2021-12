Im Kampfanzug zum Pflegeeinsatz: Gebirgsjäger im Krankenhaus

Logistische Herausforderung - auch für die Gebirgsjäger

In Bad Reichenhall haben die Gebirgsjäger, die in der Hochstaufenkaserne ihren Dienst leisten, einen guten Ruf. Umso mehr in Krisenzeiten wie der jetzigen Pandemie, wo ihre Unterstützung nun in Krankenhäusern und Gesundheitsämtern gebraucht wird. So einen personell aufwendigen Hilfseinsatz gab es in Deutschland noch nie, bestätigt auch der Kommandeur der Gebirgsjäger-Brigade 23 Maik Keller. Über eintausend Soldatinnen und Soldaten seien im Hilfseinsatz, unter anderem in den Corona-Hotspots im Südosten des Freistaats in den Krankenhäusern Kempten, Traunstein, Trostberg und Mühldorf. Auf der anderen Seite müssten aber auch Auslandseinsätze vorbereitet werden. Im kommenden Jahr werden 700 Gebirgsjäger nach Mali geschickt.