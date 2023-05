Im Funkloch - Private Rettungshundestaffeln ohne Empfang

Handy ist keine Alternative

Das Handy sei eine schlechte Alternative, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Rettungshundestaffel Zwiesel. Oft sei in Suchgebieten, vor allem im Bayerischen Wald, das Mobilfunknetz miserabel. Außerdem sei im Einsatz bei Dunkelheit, schlechtem Wetter und Kälte die Bedienung eines Handys umständlich. "Es ist halt viel leichter, bei einem Funkgerät die Sprechtaste zu drücken und zu wissen, es funktioniert", mahnt Andreas Lobenz.

Darüber hinaus hätten die Rettungshundeführer in der Regel keine Handynummer des Einsatzleiters parat und müssten den Umweg über die Integrierte Leitstelle gehen.

Innenministerium verweist auf Bundesgesetz

Das Bayerische Innenministerium verweist in seiner Antwort auf BR-Anfrage, warum private Rettungshundestaffeln vom digitalen Behördenfunk ausgeschlossen sind, auf die Bundesgesetzgebung. Demnach zählen Rettungshundestaffeln nicht zu berechtigten Teilnehmern. Einen Sonderweg will Bayern offenbar nicht gehen.

Im Nachbarbundesland Baden-Württemberg allerdings gibt es durchaus die Digitalfunk-Ausnahme für Rettungshundestaffeln, weiß Andreas Lobenz aus Zwiesel: "Also wo das Problem in Bayern ist, kann ich mir nicht erklären. Die Staffeln dort und wir gehören ja dem gleichen Dachverband an." Technisch sei es auch kein Problem für die Rettungshundestaffeln im Digitalfunk eine eigene Gruppe einzurichten. So könnten die Helferinnen und Helfer weder Polizei- noch Feuerwehr- oder Rettungsfunk hören, beziehungsweise diesen stören, meint Lobenz, der auch aktiver Feuerwehrmann und mit dem Digitalfunk vertraut ist.

Fehlt politischer Wille?

Für Rettungshundestaffeln bestünde eine Möglichkeit zur Teilnahme am Digitalfunk, wenn sie nach Landesrecht zu einer Organisation im Brand- und Katastrophenschutz beziehungsweise einem Träger der Notfallrettung gezählt würden. Da allerdings ist laut dem Antwortschreiben auf BR-Anfrage das Bayerische Innenministerium der Ansicht, den privaten Rettungshundestaffeln fehle in der Regel eine "solide Sachausstattung der Einheiten, wie zum Beispiel ein Kontingent an Fahrzeugen und Ausrüstung und eine überregionale Struktur".

Zumindest für die Rettungshundestaffel in Zwiesel gelten diese Kriterien nicht. Die Einheit verfügt unter anderem über ein Einsatzleitfahrzeug mit vollwertiger Büroausstattung samt GPS-Sendern und -Empfängern, einen Einsatzanhänger ebenfalls mit Büro und GPS-Ausstattung sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera.

Begleitperson mit Berechtigung für Behördenfunk?

Auch der Bundesverband Rettungshunde mit seinen gut 90 Staffeln unterstützt das Ansinnen aus dem Bayerischen Wald. Man wolle bundesweit Teil des Katastrophenschutzes sein und damit beim Digitalfunk mit anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen gleichberechtigt sein, sagte ein Sprecher dem BR. Beim bayerischen Landesverband ist man dagegen zurückhaltender. Eine Sprecherin sagte, wichtig sei die gute Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Gegebenenfalls sei dann eben eine Art "Amtshilfe" notwendig, dass zum Beispiel Ehrenamtliche der Feuerwehren Rettungshundeführer im Einsatz begleiten und den Funkverkehr übernehmen könnten.

Andreas Lobenz aus Zwiesel sieht das kritisch, er meint: "Personal, das im Ernstfall nicht entsprechend ausgebildet ist, kann die Hunde leicht ablenken. Das wollen wir in jedem Fall vermeiden."