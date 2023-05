Wetter in Bayern: Endlich Sonne - aber nur für paar Tage

Mit dem Mai beginnt in Bayern traditionell die Freibadsaison. Und in der Klimastatistik zählt dieser Monat bereits zum Sommerhalbjahr. Bislang wird nach dem "Wonnemonat" aber gefahndet, denn kühl und wolkenreich hat uns der Mai in diesem Jahr begrüßt.

Das wird nun anders. Das neue Hoch "Sigrun" liegt bereits startbereit über der Nordsee und streckt ab morgen seine Fühler nach Bayern aus. So gehören die teils gewittrigen Schauer schon bald der Vergangenheit an und im Laufe der Nacht wird der Himmel besonders über Nordbayern mitunter länger klar. Längeres Aufklaren in einer kühlen Luftmasse bei wenig Wind: Das sind die drei Zutaten, die es für eine starke nächtliche Abkühlung braucht. Und so gibt’s besonders im Norden Frankens und der Oberpfalz einen wahren Kaltstart in den Mittwoch mit Temperaturen, die nur wenig über dem Gefrierpunkt liegen. In ungünstigen Lagen ist sogar leichter Frost nicht auszuschließen.

18 bis 22 Grad: Teils ungetrübter Sonnenschein möglich

Das Himmelsbild versöhnt uns im Tagesverlauf mit den eisigen Frühtemperaturen. Es wird vielerorts recht freundlich sein mit teils längeren sonnigen Abschnitten und nur einigen harmlosen Wolkenfeldern. So legt das Quecksilber bis zum Nachmittag eine beachtliche Strecke auf der Temperaturskala zurück und die Werte steigen vielerorts auf 16 bis 19 Grad, nur im Landkreis Hof ist es mit 12 bis 14 Grad spürbar kühler.

Der Donnerstag übertrifft den Mittwoch in Sachen Sonne noch und wir dürfen uns von der Rhön bis zu den Alpen auf viel, teils sogar ungetrübten Sonnenschein freuen. Auch bei den Temperaturen macht der Wonnemonat seinem Ruf nun alle Ehre: Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft vielerorts auf 18 bis 22 Grad. Und sogar im oberfränkischen Bergland wird’s endlich frühlingshaft mild.

Es folgen Wolken und Regen

In den Tagen danach übernehmen Tiefausläufer wieder mehr und mehr die Regie. Dabei kann sich die Sonne zumindest bis zum Sonntag ganz gut gegen die Wolken behaupten, so dass zwischen den Regenphasen auch immer wieder mal die Sonne zum Vorschein kommt. Und noch ein Trostpflästerchen gibt’s in dieser wechselhaften Zeit: Mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad bleibt es angenehm mild.

Der Rückzug vom Wonnemonat in Raten ist dann Montag und Dienstag vollzogen. Da sieht es nach dem jetzigen Stand ziemlich ungemütlich aus mit vielen Wolken, wiederholten Schauern und kühlen 14 bis 18 Grad.

Wer kann, sollte folglich dieses schöne Frühlingsintermezzo jetzt am Mittwoch und Donnerstag für Ausflüge nutzen - und wenn's nur ein Spaziergang in die aufblühende Natur nach der Arbeit ist.