Im Augsburger Zoo gibt es wieder Löwen

Sie heißen Altai und Dunay, sind Brüder, haben eine mächtige Mähne und sind aus Lissabon nach Augsburg gekommen. Den Löwen gehe es gut, sie haben den Transport laut einer Zoomitarbeiterin gut überstanden, müssten sich jetzt aber noch an die neue Umgebung gewöhnen.

Zum Artikel: Wie Nashörner im Augsburger Zoo die Besucher begeistern

Löwenhaus bleibt vorerst noch geschlossen

Das Löwenhaus bleibe für Besucher darum vorerst noch geschlossen - "auf jeden Fall noch über das Wochenende", wie eine Mitarbeiterin mitteilte. Die Löwen könnten aber bei ersten Erkundungstouren der Außenanlage zu sehen sein. Die Löwen mussten ihr bisheriges Domizil verlassen, weil Männchen auf Dauer nicht ohne Stress bei ihren Vätern bleiben könnten.

Anlage mehr als ein halbes Jahr lang verwaist

Seit die Löwin "Kira" vor einem guten halben Jahr im Alter von 20 Jahren wegen altersbedingter Beschwerden eingeschläfert werden musste, hatte es im Augsburger Zoo keine Löwen mehr gegeben. Der Zoo freue sich daher über die Möglichkeit, nun auch wieder über diese gefährdete Tierart aufklären zu können, wie die Mitarbeiterin sagte.

Zoo Augsburg: Löwen werden artgerecht gehalten

Barbara Jantschke, Leiterin des Zoos Augsburg, versicherte auf Anfrage des BR, dass die beiden Löwenbrüder, die im Zoo Augsburg angekommen sind, artgerecht gehalten werden. "Wir halten alle Tiere artgerecht, dazu gibt es viele Kontrollen von verschiedenen Ämtern", so Jantschke. Sie reagierte damit auf Kritik von Usern, die auf Facebook die Haltung als nicht artgerecht kritisiert hatten, unter anderem, weil die Löwen kein Rudel hätten.

"Nicht alle Männchen haben ein Rudel"

In der Natur sei es "ganz normal", dass nicht alle Männchen zur Fortpflanzung kämen, auch dort gebe es Löwen, die in eingeschlechtlichen Gruppen oder allein lebten. Auch an Auslauf mangele es den Löwen im Augsburger Zoo nicht. "Löwen wollen nicht spazieren gehen", erklärt Jantschke. Vielmehr bräuchten sie den Platz in freier Wildbahn, um beispielsweise Beute zu finden.