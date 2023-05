IHK sieht positive Stimmung in schwäbischer Wirtschaft

Die Stimmung in der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft hat sich im Frühjahr aufgehellt. Das geht aus der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben hervor. Die erfreuliche Entwicklung liegt, laut IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Luccassen, an den insgesamt optimistischeren Erwartungen der Unternehmen – und auch daran, dass der eigentlich befürchtete Mangel an Gas ausgeblieben sei. Auch, dass die Energiepreise nicht mehr so hoch sind wie zu Jahresbeginn, wirke sich positiv aus.

Tourismus stabilisiert sich - schwäbische Industrie schwächelt

Mit Blick auf die unterschiedlichen Branchen habe sich gezeigt, dass die schwäbische Industrie etwas schwächle und sich die Gastronomie besonders im Allgäu erhole: "Der Tourismus hat sich nach einer Achterbahnfahrt infolge der Corona-Pandemie stabilisiert." Das schwäbische Baugewerbe blicke hingegen etwas pessimistischer nach vorne.

IHK-Präsident: Geld fließt immer häufiger ins Ausland

Der Präsident der IHK-Schwaben, Gerhard Pfeifer, erklärte, die Unternehmen seien derzeit nicht bereit zu investieren. Das Geld fließe vermehrt ins Ausland, wo die Standortbedingungen besser seien. Dreiviertel der Unternehmen hätten in ihren Antworten angegeben, ihre Investitionen künftig nicht steigern zu wollen. Das gefährde Pfeifer zufolge auch den Standort Schwaben: "Wir befürchten eine schleichende Deindustrialisierung", betonte der IHK-Präsident.

IHK fordert innovationsfreundliche Wirtschaftspolitik

Nötig sei eine innovationsfreundliche und technologieoffene Wirtschaftspolitik seitens der Bundesregierung in Berlin. Anreize für Wachstum in der Region seien besser als staatliche Subventionen. So könne man auch den aktuellen Wettbewerbsveränderungen, wie dem Inflation-Reduction-Act der USA, begegnen.