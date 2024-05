Humboldt-Professur: Erlanger Professorin holt Auszeichnung

Als Geisteswissenschaftlerin ist die begehrte Auszeichnung eine Besonderheit für Michaela Mahlberg. Nun möchte sie sich den großen gesellschaftlichen Themen widmen. Für ihr Interview mit BR24 verschiebt sie extra ihre Termine. Michaela Mahlberg ist aktuell gefragter denn je: Zwischen Workshops in Italien und Besuchen in ihrer Wahlheimat Großbritannien bleibt dennoch Zeit, sich zu freuen. Sie wird am Montagabend mit dem höchstdotierten internationalen Wissenschaftspreis in Deutschland ausgezeichnet: der Humboldt-Professur. Zwischen Naturwissenschaftlern und KI-Experten sticht die Geisteswissenschaftlerin auf der Liste der zwölf Preisträger heraus. Sie finde es großartig, dass die Humboldt-Stiftung sehe, wie wichtig auch die Geisteswissenschaften für die Entwicklung der Welt seien, sagt sie selbst über ihre Auszeichnung.

3,5 Millionen Euro Förderung für die nächsten fünf Jahre

Eigentlich lehrte und forschte die 50-Jährige seit 2015 an der University of Birmingham. Für die Humboldt-Professur kommt sie aber zurück in ihre deutsche Heimat. An der Friedrich Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist sie seit April 2024 Direktorin des Departments Digital Humanities and Social Studies (DHSS). Die Humboldt-Professur sei für sie der schönste Grund, um nach Deutschland zurückzukehren, sagt sie.

Sprache als Schüssel zur Welt

Die 3,5 Millionen Euro Preisgeld möchte Michaela Mahlberg nutzen, um den Zusammenhang zu untersuchen zwischen unserer Sprache und der Art und Weise, wie über gesellschaftliche Probleme diskutiert wird. Die Basis für ihre Untersuchungen bilden computergestützte Methoden, mithilfe derer die sogenannte Korpus-Linguistin große Mengen an Text analysiert und so die Häufigkeit und den Kontext bestimmter Schlüsselbegriffe feststellen kann. "Sprache", sagt sie, "ist unser Mittel, um die Welt zu verstehen. Um zu verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert. Wenn wir nicht die richtigen Worte finden, um Probleme zu verhandeln, können wir sie auch nicht lösen."

Ihr aktuelles Sorgenthema: Die Wasserkrise

Mit viel Elan erzählt Michaela Mahlberg von ihrer Forschung. Es ist ihr ernst, das macht sie deutlich. "Die Weltlage ist viel zu kritisch, um einfach nichts zu tun.", sagt sie, "Wenn wir nicht die richtigen Worte finden, um Probleme zu verhandeln, dann können wir die großen Probleme auch nicht lösen."

Die großen Probleme, das seien der Klimawandel, die Angriffe auf unsere Demokratie und – ganz aktuell für Michaela Mahlberg – die globale Wasserkrise. Gemeinsam mit dem UNESCO-Lehrstuhl für Wasserwissenschaften untersucht sie, wie in der Gesellschaft über die Wasserkrise diskutiert wird. Es sei ihr wichtig, dass ihre Forschung nicht nur an der Uni bleibe. Sie wolle zu konkreten Lösungsvorschlägen und Kommunikationsstrategien beitragen, sagt sie.

Gleich zwei Humboldt-Professuren für die FAU

Michaela Mahlberg ist jedoch nicht die einzige, die in diesem Jahr eine Alexander von Humboldt-Professur für die FAU gewinnen konnte. Mit dem französischen Biophysiker Benoît Ladoux forschen künftig zwei internationale Top-Wissenschaftler mehr an der Innovations-Universität.