Hornschlittenrennen steigt trotz Schneemangel

1.000 Kubikmeter Schnee - umgerechnet mehr als 7.000 Badewannen voll - haben Helfer auf der Schlittenrennstrecke verteilt. Denn Naturschnee gibt es in diesem Jahr zu wenig für das traditionelle Hornschlittenrennen in Partenkirchen. Das oberbayerische Spektakel am Dreikönigstag ist ein Klassiker – 1970 war das erste.

Mit bis zu 100 km/h den Berg hinab

65 Lkw-Ladungen Schnee sind aus Depots im Landkreis und vom Neujahrsskispringen zusammengekarrt worden, um die Rennstrecke nahe der Partnachklamm, oberhalb des Olympiaskistadions in Partenkirchen, befahrbar zu machen.

Über einen Kilometer stürzen sich dann am 6. Januar mit bis zu 100 km/h Viererteams auf hölzernen Gefährten hinab. Teilweise ist es über 25 Prozent steil. Die Mischung aus spannender Sekundenjagd und winterlicher Pistengaudi macht die Bayerische Meisterschaft im Hornschlittenrennen zu einem echten urbayrischen Erlebnis.

Hornschlitten haben in den Bergen eine lange Tradition

Seinen Namen verdankt der Hornschlitten den Kufen, die von der Form her an Gamshörner erinnern. Der zwei bis drei Meter lange Schlitten diente den Bergbauern einst als Arbeitsgerät. Sie transportierten damit Heu von abgelegenen Almen ins Tal oder beförderten geschlagenes Holz zum Hof. Viele der in Garmisch-Partenkirchen teilnehmenden Gefährte sind Originale – oft mehr als 75 Jahre alt.