Homeschooling im Wohnwagen – Zirkuskinder und die Schulpflicht

Teppichboden, haufenweise Weihnachtsdeko, ein digitales Kaminfeuer lodert auf dem Fernseher. Die Familie von Nathalie Frank hat es sich gemütlich gemacht im Wohnwagen, der neben den zwei blau-weißen Zirkuszelten auf dem Schweinfurter Volksfestplatz steht. Drinnen ist es überraschend geräumig. Am Tisch sitzen der zwölfjährige Louis und sein neunjähriger Bruder Jordan und beackern ihre Schulaufgaben: Louis Deutsch, Jordan Mathematik. Der eine konjugiert Verben, der andere kämpft sich durch schriftliche Addition mit Überschlag. Dazwischen behält Mama Nathalie den Überblick und kümmert sich geduldig um ihre Jungs.

Zum Artikel: Großer Einsatz für Zirkus in Schweinfurt

Regelung für Kinder beruflich Reisender

Die Familie Frank ist seit Generationen eine Zirkusfamilie und kommt aus Bergen in Niedersachsen. Dort gehen Louis und Jordan normalerweise auch zur Schule, in ihre sogenannte Stammschule. Die beiden gehören zu über 2.000 Kindern in Deutschland, die regelmäßig die Schule wechseln, weil ihre Eltern als beruflich Reisende unterwegs sind. Für diese schulpflichtigen Kinder gibt es eine Sonderregelung: Wenn die Familie mit dem Zirkus auf Tour geht, wie jetzt für den Weihnachtszirkus von Anfang Dezember bis Anfang Januar, ist die Ersatzlösung die sogenannte Stützpunktschule.

Mit eigenem Lehrplan in fremder Klasse

Bisher war Louis immer an Schulen, die nicht weit vom Zirkus entfernt lagen. In Schweinfurt ist das die Frieden-Mittelschule. Dort hatte er immer schnell Anschluss gefunden, was die sozialen Kontakte betrifft – im Unterricht gestaltete sich der vorübergehende Schulbesuch schwieriger. Den Lehrerkräften macht seine Mutter Nathalie Frank aber keine Vorwürfe: "Die haben ja schon 26 Kinder in der Klasse, die sie unter einen Hut bringen müssen. Dann kommt noch ein Junge dazu, nur für wenige Wochen und einen anderen Lernstoff – das ist unmöglich."

Da der Lehrplan in Bayern ein anderer als in Niedersachsen ist, musste sich Louis an der Stützpunktschule immer an die Lehrbücher seiner Stammschule halten und sozusagen mitten in einer fremden Klasse als einziger seinem eigenen Lernplan folgen. So kam Louis kaum voran, blickt Nathalie Frank zurück.