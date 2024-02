Hollywood-Star Nicole Kidman kommt zum Filmdreh nach Oberbayern

Nicole Kidman, die australische Oscar-Preisträgerin, gehört zu den größten Stars, die Hollywood zu bieten hat. Wo sie auch hinkommt, ist der Rummel gigantisch. Auf Blitzlichtgewitter, Paparazzi und Fans darf sich wohl auch das oberbayerische Penzing einstellen: Denn in den dortigen "Penzing Studios" laufen schon seit Januar die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie "Nine Perfect Strangers". Filmproduzent Joe Neurauter bestätigte dem BR, was bisher nur Spekulation war: Hauptdarstellerin Kidman spielt in der Serie eine spirituelle Heilerin. Die Frage ist also weniger: "Kommt Kidman?" - sondern: "Wann kommt Kidman?"

Serien-Dreh in Europas modernstem virtuellen Studio

Die Aufnahmen für "Nine Perfect Strangers" finden in Österreich und Bayern statt, in München und auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Penzing. Dort steht als Teil der "Penzing Studios" auch die "Hyperbowl", das modernste virtuelle Studio Europas. "Das ist eins der größten Film- und Fernsehprojekte, das je hier umgesetzt wurde", sagt Neurauter. Die "Show", also die Arbeit an der Serie, werde über ein Jahr dauern. Ausschlaggebend für die Standortwahl sei neben der bayerischen Filmförderung auch die Nähe zu den Alpen gewesen.

Wann kommt Kidman? Wer es weiß, darf es nicht verraten

Aber wann kommt Nicole Kidman denn nun? Wie lange wird sie bleiben? Und wo wird sie wohnen? Auf diese Fragen gibt Filmproduzent Joe Neurauter keine Antwort. Die Paparazzi müssen also selbst Ausschau halten. Und vielleicht bleiben sie gleich da: Denn für den Herbst, so heißt es, hat sich Sylvester Stallone angekündigt.