Hoher Krankenstand – Nürnberger VAG dünnt Busfahrpläne aus

In Bayern ist der Krankenstand weiterhin hoch. Darunter leiden etwa Verkehrsbetriebe, Kindergärten und Kliniken. So auch die Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft (VAG), der kommunale Verkehrsbetrieb in der fränkischen Metropole. Weil etliche Fahrerinnen und Fahrer krank seien, ändert die VAG ab dem kommenden Montag einige Fahrpläne im Busbereich.

Taktzeiten von Buslinien werden verdoppelt

Es werde in der Summe weniger Fahrten geben, die Fahrpläne sollen für die Kundinnen und Kunden aber verlässlich bleiben, teilt die VAG mit. Der morgendliche Berufs- und Schülerverkehr sei von den Maßnahmen bewusst ausgenommen, heißt es weiter. Der neue Fahrplan soll auch in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und in der VAG-App berücksichtigt werden. Betroffen sind insgesamt 15 Buslinien.

Meist werden ab 09.00 Uhr morgens die Taktzeiten verdoppelt – also vom 10-Minten-Rhythmus auf einen 20-minütigen Takt umgestellt bzw. vom 20-Minuten-Rhythmus auf einen 40-Minuten-Takt umgestellt. Bislang sind die Fahrplanänderungen nicht befristet. Die VAG versichert aber, dass eine Rückkehr zum bisherigen Angebot erfolgt, sobald sich die Personalsituation beim Fahrdienst wieder stabilisiert hat.

Warum derzeit viele krank sind

Schon im Dezember waren viele Menschen in Deutschland krank. BR24 fragte daher bei mehreren Experten nach. Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover sah als Grund für die Krankheitswelle ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren: Das Influenzavirus sei dieses Jahr früher da als sonst, zusätzlich zu anderen Viren wie RSV und dem Rhino-Virus. Daher sei es auch möglich, dass man sich nun innerhalb von kurzer Zeit, drei Mal nacheinander mit unterschiedlichen Viren anstecken kann.