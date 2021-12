Herzerwärmende Sprüche in der Amberger Fußgängerzone

Bei den Ladenbesitzern in der Amberger Fußgängerzone haben Komplimente-Zettel an den Schaufenstern bereits für einige Nachfragen gesorgt. Ist das vielleicht nur ein Werbe-Gag? Wer ist der unbekannte Zettelschreiber? Fest steht, die Aktion kommt gut an – sowohl bei Passanten, als auch bei Ladenmitarbeitern.

Der Tag beginnt mit einem Kompliment

"Wenn ich die Zettel sehe, dann macht mich das einfach glücklich, weil ich dann sehe, dass sich die Leute trotz Social-Distancing einfach nah bleiben und ein bisschen Liebe verbreiten wollen. Als wir Ende der letzten Woche morgens früh den Laden aufgeschlossen haben, war das schon eine große Freude. Wir haben das auch gleich auf Facebook geteilt", erzählt Celia, die in einem Café am Roßmarkt arbeitet, dem Bayerischen Rundfunk. Der Zettel am Café hängt noch immer. "Nimm was du brauchst und schenke es weiter", steht dort. Darunter finden sich Abrisszettel, wie bei einer Wohnungsanzeige, auf denen dann diese zuckersüßen Sprüche stehen. "Du bist Weltklasse!", "Du bist mutig!“ und "Ich mag dich!"

Einfach eine schöne Geste

"Ich finde das eine schöne Geste", erzählt uns der Marketingexperte Marco, der im Café gerade ein wichtiges Kundenmeeting hinter sich hat. "Durch das Schriftbild und die Gestaltung nehme ich an, dass das junge Leute sind. Vielleicht auch eine Schulklasse, vielleicht auch ein Verein, etwas in der Richtung."

Wir gehen ein paar Schritte weiter - der nächste Zettel hängt bei einer Bäckerei um die Ecke. Auch hier sind die Leute begeistert. "Gerade in der vierten Corona-Welle finde ich es wichtig, der Spaltung in der Gesellschaft entgegenzuwirken. Und wenn ich so einen Zettel sehe, dann begleitet mich das den ganzen Tag", freut sich die Schülerin Emma, während sie in der Schlange auf ihr Mittagessen wartet. "Aber ich habe auch keine Ahnung, wer diese Zettel gemacht hat."

Eine Aktion von Herz zu Herz

Wer ist dieser mysteriöse Unbekannte? Ist es eine Person, oder vielleicht eine Gruppe? Oder ist das Ganze doch nur eine Werbeaktion? "Ich wüsste gerne, wer diese Zettel aufgehängt hat", rätselt Claudia, die Verkäuferin der Bäckerei. "Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, bin ich sofort durch die ganze Stadt gelaufen und tatsächlich – die Zettel hängen überall! Auch ist mir aufgefallen, dass alle mit der gleichen Handschrift geschrieben sind. Deshalb glaube ich, dass das keine Gruppe, sondern eine Person gemacht hat." Eine Werbeaktion, da sind sich die Verkäuferin der Bäckerei und die Kellnerin im Café am Roßmarkt einig, sind die "Komplimente zum Mitnehmen" auf jeden Fall nicht. "Ich glaube, das ist einfach eine Aktion von Herz zu Herz", lächelt Celia beseelt in der wohlig-warmen Kaffeestube.