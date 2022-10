Landshuter Stadtrat stirbt mit nur 36 Jahren

Der 36 Jahre alte Landshuter Stadtrat Christian Pollner (Junge Wähler) ist tot. Das bestätigte die Stadt Landshut auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Zunächst hatte die Landshuter Zeitung darüber berichtet. Nähere Informationen zur Todesursache sind bislang nicht bekannt.

OB Putz erschüttert

Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (Parteilos) erklärte in einer ersten Stellungnahme: "Die Nachricht vom tragischen, viel zu frühen Tod Christian Pollners hat mich - wie wohl alle Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats - tief erschüttert. Angesichts des Verlusts eines so jungen, lebensfrohen Menschen, der von einem Moment auf den anderen aus unserer Mitte gerissen wurde, sind Trauer und Trost kaum in Worte zu fassen. Meine ersten Gedanken und herzliche Anteilnahme gelten seiner frisch angetrauten Ehefrau Simone, seinen Eltern und allen Angehörigen."

Einer der jüngsten Stadträte in Landshut

Pollner hatte erst am Wochenende geheiratet. Er wurde 2020 erstmals in den Stadtrat gewählt und zählte zu den jüngsten Mitgliedern des Gremiums. Der junge Handwerksmeister war auch ehrenamtlich unter anderem im Jugendbereich stark engagiert. Auch diese Sichtweise tat dem Stadtrat sehr gut, so Landshuts Oberbürgermeisters Putz. Pollner werde dem Stadtrat als Stimme der Jugend, des Ehrenamts und Handwerks fehlen, vor allem aber als Menschen.