Hauswand in Auerbach eingestürzt, umliegende Häuser geräumt

In Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach ist eine Wand eines unbewohnten Hauses am Unteren Markt eingestürzt. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Die Bewohner des gegenüberliegenden Hauses wurden jedoch vorsorglich gebeten, dieses zu räumen.

Fünf Meter breites Loch in der Hauswand

Das Wohnhaus steht direkt am Marktplatz von Auerbach, mitten in der denkmalgeschützten Innenstadt. Die eingestürzte Wand, eine alte Steinmauer, liegt aber an einer Seitenstraße. Sie gehört zu einem Anbau. Die Mauer ist nicht komplett durchgebrochen, man kann nicht ins Innere des Anbaus sehen. Offenbar sind obere Schichten betroffen.

Zeugen hatten den Vorfall am frühen Morgen gegen fünf Uhr gemeldet. Die Mauer ist laut Polizei auf etwa 15 Quadratmetern weggebrochen.

Gebäude nach Mauerbruch einsturzgefährdet

Inzwischen sind die Trümmer weitgehend beseitigt. Das Technische Hilfswerk (THW) sichert nun den Anbau, unter anderem mit Stützen. Die Arbeiten werden wahrscheinlich noch bis in den Nachmittag dauern. Das Haus ist nach dem Vorfall einsturzgefährdet, wie ein Sprecher des THW dem Bayerischen Rundfunk bestätigte. Die Bewohner des benachbarten Gebäudes dürfen wieder ins Haus, sobald die Wand gesichert ist.

Eine Notsicherung soll verhindern, dass weitere Teile herausbrechen. Mit speziellen Messgeräten wird auch geprüft, ob es Bewegungen in der Mauer gibt.