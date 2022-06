Hausbewohner in Wegscheid nach Brand vermisst

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wegscheid wird ein Hausbewohner weiterhin vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Autofahrer am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr schon aus der Ferne den hellen Feuerschein entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Hausbewohner ist weiterhin vermisst

Ein Großaufgebot rückte aus und begann mit den Löscharbeiten. Auch ein Kran war im Einsatz. Das Haus stand allerdings schon vollständig in Flammen und brannte komplett nieder. Der männliche Bewohner ist weiterhin vermisst. Die Brandruine sei derzeit aufgrund der großen Hitze noch schwierig zu begehen, heißt es von der Polizei.

Brandruine kann noch nicht betreten werden

Zur Stunde werden noch letzte Glutnester gelöscht. Erst dann könne die Suche nach dem Vermissten aufgenommen werden. Zur möglichen Brandursache und Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine Informationen.