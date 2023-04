Hausbesetzung in Rosenheim: "Keine Rendite mit der Miete"

In Rosenheim haben Aktivisten ein Haus in der Innenstadt besetzt. Es handelt sich um eine Immobilie in der Münchnerstraße, die früher einmal ein Hotel war. Auf einem eigenen Twitter-Account fordern die Aktivisten "Kostenlosen Wohnraum für alle". Der BR konnte mit einem der Hausbesetzer sprechen.

Hausbesetzer: "Keine Rendite mit der Miete"

Wie viele Leute sich in dem Haus befinden, wollte der Sprecher der Hausbesetzer aus taktischen Gründen nicht sagen. "Keine Rendite mit der Miete", sei der Slogan der Gruppe. Repressalien nähme man in Kauf, aktiven Widerstand, eventuell bei einer Hausräumung durch die Polizei, wolle man aber nicht leisten, so der Sprecher gegenüber dem BR Büro Rosenheim.

Polizei: Vermummte Personen im Haus

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bestätigt die Hausbesetzung. Man um kurz vor 12 Uhr die Mitteilung bekommen, dass sich mehrere vermummte Personen in dem Haus befänden, es hingen Plakate aus den Fenstern. Mehrere Beamte seien vor Ort. Zum weiteren Vorgehen wollte sich die Polizei nicht äußern.