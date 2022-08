Hallertauer Hopfenrundfahrt: Kein gutes Jahr für den Hopfen

Neue Hopfensorten: hitzebeständiger und nährreicher

Doch langfristig helfen auch keine Rettungsschirme und Hilfspakete – die Hopfenbauern werden sich an das veränderte Klima anpassen müssen. Deswegen beschäftigt man sich im Hopfenforschungszentrum in Hüll bei Wolnzach mit der Züchtung neuer Hopfensorten. „Tango ist eine neue Sorte, die auch in Jahren wie diesen einen guten Ertrag bringt und auch gute Aromastoffe liefert“, sagt der Geschäftsführer Walter König. Man wünsche sich, dass solche neuen Sorten nicht nur in Craftbieren verwendet werden, sondern auch bei Standardbieren wie Pils, Hellem oder Weißbier. Nur so könnten die Hopfenbauern ihre Flächen langfristig umpflanzen, so König.

Brauer und Biertrinker sind skeptisch

Das Problem: Viele Brauer sind skeptisch gegenüber den neuen Hopfensorten. Die Sorge um den Geschmack des Biers lässt viele noch zögern, berichtet Hopfenbauer Stephan Weiß aus dem Landkreis Pfaffenhofen. Er hat den Umbau allerdings schon riskiert: „Wir gehen jetzt auf eine neue Sorte, die sehr gut mit der Trockenheit klarkommt und vom Nährstoffgehalt besser als herkömmliche Sorten ist“. Aber, sagt Weiß, die Sorte finde bislang noch keinen Anklang bei Brauern und Biertrinkern. Von ihnen wünscht Weiß sich mehr Experimentierfreude – damit die Zukunft seines Hopfenhofs gesichert ist.