Aus für Plattlinger UPM-Papierfabrik - Waldbauern in Sorge

Das Unternehmen UPM will die Papierfabrik in Plattling schließen. Diese Meldung schreckt auch viele Waldbauern in Niederbayern auf. Sie fürchten, einen wichtigen Abnehmer zu verlieren. Eine echte Alternative ist nämlich nicht in Sicht.