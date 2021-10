Gutschein sorgt nicht für Eintrittswelle bei Sportvereinen

Die Grundidee sei toll, ist der stellvertretende Vorsitzende des TV Altötting, Wolfgang Pech, überzeugt. Sein Verein hat während Corona etwa 400 von 3.000 Mitgliedern verloren. Die Hälfte des Vereins machen Kinder aus. Auch deshalb gefällt Pech die Idee, Grundschülerinnen und Grundschüler mit einem 30-Euro-Gutschein für den Sportverein zu gewinnen. Allerdings hat der Gutschein bisher noch keinen nennenswerten Effekt.

Nur für Neueintritte gültig

Etwa zehn Kinder hätten den Gutschein zwar schon eingereicht, aber nicht bei allen gilt er. Denn nur wenn eine Grundschülerin oder eine Grundschüler neu in einen Verein eintritt und nicht schon Mitglied ist, gibt es Geld zurück. "Das kann man schnell mal überlesen im Faltblatt des Innenministeriums", kritisiert Wolfgang Pech vom TV Altötting. So musste er schon einige Kandidaten enttäuschen und sein Verein verzeichnet nur ein einziges neues Kind seit dem Schulbeginn vor gut drei Wochen.

Abrechnung kompliziert

Beim TSV Mühldorf sind es zwar ein paar mehr Kinder und auch da wird die Idee des Gutscheins begrüßt. Allerdings bedeute die Abrechnung einen erheblichen Mehraufwand, erklärt Geschäftsführerin Cathrin Rost im Gespräch mit BR24. Wenn ein Kind jetzt eintrete, dann zahle es für 2021 nur anteilig, so Rost. "Den Rest muss ich händisch ins neue Jahr übertragen", sagt sie, "das kann unsere Software nicht." Aber für die Kinder mache sie es gern.

Zu wenige ehrenamtliche Trainer

Mit einem in vielen Vereinen geläufigen Problem kämpft der FC Mühldorf. Der Fußballverein wird laut Vorstand Robert Salzberger überrannt von Kindern. Das sei zum Schulanfang im September normal, sagt er. Jetzt kämen zwei Jahrgänge auf einmal, weil ein Jahr durch Corona verloren gegangen sei. Allerdings klagt er: "Ich bekomm' die Trainer nicht her". Das bestätigt auch Wolfgang Pech in Altötting. "Durch Corona ist die Couch für viele sehr anziehend geworden", bedauert er.

BLSV spricht von positiver Resonanz

Der Bayerische Landessportverband kann noch keine konkreten Eintrittszahlen nennen, schreibt aber auf Anfrage von vielen positiven Rückmeldungen aus den Vereinen zum Gutscheinprogramm. Ab dem 15. Oktober wird es Vereinen möglich sein, die eingelösten Gutscheine für Neueintritte und Seepferdchen über das Online-Portal BLSVdigital abzuwickeln, heißt es. Frühestens Ende Oktober soll es eine erste Bilanz geben.