Alle Grundschüler bekommen Gutschein für den Sportverein

Ob Kinderturnen, Fußballtraining oder Judo – im Corona-Lockdown konnten viele Sportvereine Kindern nur eingeschränkt Angebote machen. Dementsprechend kündigten viele Eltern die Mitgliedschaft ihrer Sprösslinge. Die Folge: Bewegungsmangel und Gewichtsprobleme.

Als Anreiz zum Sporttreiben bekommen deshalb alle bayerischen Grundschülerinnen und Grundschüler zum Schulanfang in der kommenden Woche vom Freistaat einen Gutschein in Höhe von 30 Euro. Den Gutschein können die Schülerinnen und Schüler einlösen, wenn sie Mitglied in einem Sportverein ihrer Wahl werden. Der Betrag wird dann auf die Jahresmitgliedschaft angerechnet.

Während der Pandemie bewegten sich Grundschüler weniger

Nach den Worten von Bayerns Sportminister Joachim Herrmann (CSU) will der Freistaat zusätzliche Anreize schaffen, damit Kinder wieder mehr Sport treiben. Die Corona-Pandemie habe den organisierten Sportbetrieb zeitweise zum Erliegen gebracht, heißt es in einer Mitteilung aus dem Ministerium. Viele Kinder hätten sich deutlich weniger bewegt und seien aus Sportvereinen ausgetreten. "Mit dem Gutscheinprogramm stärken wir die Gesundheit der Kinder und unterstützen die Sportvereine, um neue Mitglieder zu gewinnen", sagte Herrmann bei der Vorstellung des Programms in Nürnberg.

Gutscheine gelten für Neueintritt in den Sportverein

Die Gutscheine können laut Ministerium bei allen bayerischen Sport- und Schützenvereinen eingelöst werden sowie bei allen Behinderten und Rehabilitations-Sportvereinen. Sie gelten für Neueintritte, die zwischen dem 14. September 2021 und dem 13. September 2022 erfolgen. Die Vereine bekommen das Geld dann vom Freistaat rückerstattet.

Auch Geld für Vereine und Schwimmabzeichen "Seepferdchen"

Um die Sportvereine im Freistaat zu unterstützen, hatte der Freistaat im letzten und in diesem Jahr bereits die Vereinspauschale auf 40 Millionen Euro verdoppelt. Auch für den Erwerb des "Seepferdchens" sollen Grundschüler einen Gutschein bekommen.