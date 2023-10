Gruselhaus Unterschleißheim: Nichts für schwache Nerven

Erst blinkt es, dann scheppert es und plötzlich taucht ein verkleideter "Erschrecker" auf: Das erwartet Halloween Fans bis Dienstag im Gruselhaus Unterschleißheim bei München. Mit düsterer Musik und einem Labyrinth aus dunklen Gängen sind dort bereits am Sonntag die ersten Besucher und Besucherinnen begrüßt worden.

Vom Jugendzentrum zur begehbaren Geisterbahn

Was genau im Grusellabyrinth passiert, soll nicht verraten werden, doch es steckt viel Arbeit dahinter. 40 Stunden lang haben Organisator Raphael Kornherr und sein Team das Jugendzentrum umgebaut und somit in eine begehbare Geisterbahn verwandelt. Am schwierigsten sei gewesen, für den Gruselfaktor alle Gänge abzudunkeln.

Drei Tage Herzklopfen - Eintritt ist kostenlos

Viele Helfer und Helferinnen unterstützen das Projekt, auch als schaurige sogenannte "Erschrecker". Denn die echten Monster sorgen bei den Besuchern besonders für Herzklopfen. Der Eintritt für das Helloween-Haus ist kostenlos. Jeder und jede soll die Möglichkeit haben, vorbeizuschauen, betont Raphael Kornherr. 600 Tickets wurden vorab vergeben. Insgesamt rechnet der 30-Jährige mit etwa 1.200 Besuchern und Besucherinnen.

Aus dem Familienhobby wurde ein Verein

Hinter dem heutigen Gruselhaus steckt eine lange Tradition in der Familie Kornherr. Bereits vor etwa zwölf Jahren haben die Kornherrs an Halloween gerne Leute an der Haustür erschreckt. Irgendwann haben sie ihre Doppelgarage in ein Gruselkabinett verwandelt. Danach folgte das Jugendkulturhaus. Über die Jahre hat die Familie Kornherr vermehrt Requisiten gesammelt - teilweise haben sie sich diese auch zu Weihnachten gewünscht. Aus der Familienaktion wurde später ein gemeinnütziger Verein.