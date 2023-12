"Grünes Band" geht nächsten Schritt zum UNESCO-Welterbe

In Deutschland gibt es wenige Orte, an denen man deutsch-deutsche Geschichte und Naturerlebnisse so gut in Einklang bringen kann wie am Grünen Band. Der rund 1.400 Kilometer lange und 50 bis 200 Meter breite Geländestreifen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze erstreckt sich von Travemünde an der Ostsee bis zum Dreiländereck bei Hof. Jetzt haben auch die Kultusminister beschlossen, das Grüne Band in die Vorschlagsliste zum UNESCO-Welterbe mit aufzunehmen. Auch der Münchner Olympiapark ist auf dieser Vorschlagsliste zu finden.

Bund Naturschutz begrüßt Entscheidung als "starkes Signal"

Der Bund Naturschutz (BUND) in Bayern hatte das Grüne Band im Dezember 1989 ins Leben gerufen – als Schutz der Biotope entlang der damaligen deutsch-deutschen Grenze. Vor einem Jahr bereits beschloss die Umweltministerkonferenz (UMK) dann einstimmig die Aufnahme des Grünen Bandes als Naturerbe in die deutsche UNESCO-Vorschlagsliste und nahm die Option zur Weiterentwicklung hin zu einem Kulturerbe mit auf. Die Kultusministerkonferenz der Länder beschloss nun schließlich, dass sie das Grüne Band im Januar 2024 auch als Weltkulturerbe vorschlagen will. Prof. Dr. Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BUND und BUND-Beauftragter für das Grüne Band begrüßt die Entscheidung. Es sei ein "starkes Signal, das Grüne Band als erste 'gemischte Welterbestätte' Deutschlands mit Natur- und Kulturwerten in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln", so Weiger. Auch der deutsche Kulturrat lobt den Beschluss. Laut Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des deutschen Kulturrats, sei es "sehr erfreulich, dass nach der Umweltministerkonferenz auch die Kultusministerkonferenz die Dialektik von Natur und Kultur als die Stärke des Grünen Bandes erkannt hat." Das Auswärtige Amt wird im Januar 2024 den Vorschlag offiziell an das UNESCO-Welterbezentrum in Paris weiterreichen. Bis das Grüne Band dann aber tatsächlich UNESCO-Welterbe wird, kann es noch ein paar Jahre dauern.