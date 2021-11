Landesparteitag der Grünen: Eva Lettenbauer vor Wiederwahl

Seit Oktober 2019 steht Eva Lettenbauer an der Spitze der bayerischen Grünen. Bei der kommenden Landtagswahl im Herbst 2023 wollen die Grünen "die prägende Kraft" werden. Heißt: Sie wollen in Regierungsverantwortung. Damit das gelingt, wollen die beiden Vorsitzenden Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski den ländlichen Raum in den Fokus nehmen. Damit Lettenbauer das auch tatsächlich tun kann, muss sie heute beim Landesparteitag in Augsburg wiedergewählt werden.

Grünen-Parteitag: Wiederwahl von Eva Lettenbauer sicher

Die Wahl dürfte allerdings reine Formsache sein. Bislang gibt es keine Gegenkandidatin für die 29 Jahre alte Wirtschaftsingenieurin. Thomas von Sarnowski ist erst im April gewählt worden, deshalb steht er heute nicht zur Wahl.

Sie können die Wahl hier bei BR24 live mitverfolgen. Los geht's um 9:30 Uhr.