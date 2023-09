"Gründerwerkstatt Glas" will jungen Handwerkern helfen

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Junge Glashandwerker sollen in Zukunft leichter den Sprung in die Selbstständigkeit schaffen. Dafür wird am Mittwoch in Zwiesel die "Gründerwerkstatt Glas" eröffnet. In der Region hat Glas eine jahrhundertelange Tradition.