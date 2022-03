Regierungsbezirk Niederbayern sicherste Region Bayerns

In Niederbayern hat es 2021 so wenig Straftaten wie seit zehn Jahren nicht mehr gegeben. Das gab Niederbayerns Polizeipräsident Manfred Jahn am Montag in Straubing bekannt. Er wertete die Sicherheitslage auch als "einen wesentlichen Standortfaktor für Niederbayern".

Weniger Gewalt und Einbrüche – Mehr Kinderpornografie

Die Zahl der Gewaltdelikte und Wohnungseinbrüche ist laut Polizei deutlich zurückgegangen. Dagegen stiegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wie auch im landesweiten Trend in Niederbayern signifikant an. Das sei insbesondere auf die starke Zunahme im Bereich Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften zurückzuführen. Das Internet habe dabei als Tatmedium eine Schlüsselrolle.

Telefonbetrüger ergaunern rund 1,6 Millionen Euro

Die Fallzahlen im Bereich von Telefonbetrügereien sind zwar leicht gesunken, bleiben aber auf hohem Niveau. Der Vermögensschaden ist trotz sinkender Fallzahlen noch einmal deutlich angestiegen. Mit Enkeltrick, als falsche Polizisten oder Bankangestellte erbeuteten die Betrüger in Niederbayern rund 1,6 Millionen Euro.