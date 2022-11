Großostheim: Besseres Klima für die Bürger durch mehr Grün

Eine grüne Oase mitten im Ort, mit Bänken zum Verweilen, vielen Pflanzen und Insekten, und guter Luft zum Durchatmen: Mit mehr Grün will die Marktgemeinde Großostheim im Landkreis Aschaffenburg zu einem besseren Ortsklima beitragen. Am Montag wird im Ortsteil Pflaumheim mit dem Bau der ersten naturnahen Grünanlage in der Gemeinde begonnen. Die 600 Quadratmeter große Anlage soll so gestaltet werden, dass Menschen sich dort gerne aufhalten, sich mehr Insekten ansiedeln und das Ganze mit möglichst geringem Pflegeaufwand.

Blumen und Bäume statt Parkplätze

Das ausgewählte Areal an der Dorfmauer verfügt über einen alten Baumbestand. Bislang wurde die Fläche unter den Bäumen als Parkplatz genutzt. Das habe den Bäumen wegen der Bodenverdichtung natürlich nicht gutgetan, erklärt Christian Gasper, Leiter des Großostheimer Grünflächenamtes. Umso erfreuter war er über die Idee aus dem Gemeinderat, das Areal aufzuwerten.

Einheimische Gehölze und Gewächse

Nun beginnen die Arbeiten an der Grünanlage "An der Dorfmauer": Es werden Sitzblöcke gesetzt, die Wege angelegt und die Pflanzflächen vorbereitet. In den kommenden Wochen sollen dort 2.500 Gehölze und Stauden gepflanzt und 12.500 Blumenzwiebeln gesteckt werden. Bei den Arten setzt die Gemeinde auf einheimische Gewächse, wie Herbstanemone, Salomon-Siegel, Farne, Efeu, Eibe und Wildrose. "Wenn das Wetter auf unserer Seite ist, können wir voraussichtlich im Dezember mit der Pflanzung beginnen", so Gasper.