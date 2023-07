Großeinsatz in Cham: Brand an Realschul-Turnhalle

An der Realschule in Cham ist am Donnerstagvormittag ein Großaufgebot an Rettungskräften angerückt. In der Turnhalle war ein Feuer ausgebrochen. Die Lehrkräfte haben die Schule evakuiert.

Polizei: Zwei Bauarbeiter leicht verletzt

Nach bisherigen Informationen der Polizei erlitten zwei Bauarbeiter Rauchgasvergiftungen. Fünf Schüler wurden laut einem Notarzt wegen stressbedingter Kreislaufprobleme behandelt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Rauchschwaden über Cham

Dicke schwarze Rauchschwaden zogen über die Stadt. Die Anwohner wurden vorübergehend dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Turnhalle befindet sich dem Vernehmen nach erst im Bau. Die Brandursache ist noch unklar.