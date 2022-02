Großeinsatz der Polizei wegen Bedrohungslage in Karlstadt

Nach ersten Informationen der Polizei hatte in der Nacht ein Mann eine Frau in einer Wohnung in der nördlichen Karlstadter Altstadt im Landkreis Main-Spessart bedroht. Kurz nach Mitternacht war die Einsatzzentrale alarmiert worden. Sofort machte sich ein Großaufgebot der Polizei auf dem Weg nach Karlstadt. Unter anderem auch ein SEK.

Sondereinsatz-Kommando im Einsatz

Weitere Einzelheiten zum Tathergang nennt die Polizei derzeit noch nicht. Nur soviel: Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen. Der Mann befand sich zunächst noch in dem Gebäude. Mittlerweile ist er in der Obhut der Einsatzkräfte. Neben dem Spezialeinsatz-Kommando der Polizei waren auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten vor Ort.