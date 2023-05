Großeinsatz beendet: Drohung gegen eine Schule in Nürnberg

Aufgrund eines Drohanrufs an einer Schule in Nürnberg ist die Polizei am Donnerstag mit zahlreichen Kräften ausgerückt. Der Anruf ging laut Polizei gegen 10.45 Uhr bei der Schule ein. Entwarnung gab es am Nachmittag: Es hätten sich keine Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohungslage ergeben, teilte ein Sprecher des Präsidiums Mittelfranken mit. Zum konkreten Inhalt der Drohung machte der Sprecher keine Angaben.

Zwei Schülerinnen hatten Panikattacken

Zuvor hatte die Polizei das Gelände der Schule weiträumig abgesperrt. Polizisten gingen in die Schule, um beruhigend auf die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen einzuwirken. Gegen Mittag wurde der Schulunterricht den Angaben zufolge vorzeitig beendet und die Schüler verließen selbstständig das Gebäude. Während des Einsatzes holten viele Eltern ihre Kinder von der Schule ab. Zwei zwölfjährige Schülerinnen wurden wegen Panikattacken medizinisch versorgt.

Polizei beendete Einsatz und hat Ermittlungen aufgenommen

Am frühen Nachmittag gab die Polizei dann Entwarnung, der Einsatz wurde beendet. Eine in der Nähe eingerichtete Anlaufstelle für Eltern wurde daraufhin aufgelöst. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Die betroffene Mittelschule befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs von Nürnberg.