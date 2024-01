Aufregung um exotische Spinne im Supermarkt

In der Obstabteilung eines Supermarktes in Bindlach (Lkr. Bayreuth) ist am Samstagmorgen eine exotische Spinne entdeckt worden. Das Tier habe zwischen den Bananen gesessen und sei noch vor der Öffnung des Supermarktes bemerkt worden, teilte die Polizei mit.

Als Riesenkrabbenspinne identifiziert

Die Spinne wurde durch die Feuerwehr eingefangen und zur weiteren Abklärung in einer Box an die zuständige Polizeidienststelle übergeben. Ein Sprecher erklärte auf BR-Nachfrage, man habe mittels Fotografien bei fachkundigen Experten in München herausfinden können, dass es sich nicht – wie zunächst vermutet – um eine Bananenspinne, sondern um eine Riesenkrabbenspinne handelte.

Spinne bei Terrarienverein untergekommen

Das vorgefundene Exemplar sei mit ausgestreckten Beinen etwa sechs bis acht Zentimeter groß gewesen, so der Sprecher. Ihr Biss ist giftig, gilt für den Menschen jedoch als ungefährlich.

Dementsprechend wurde auch niemand verletzt. Durch Vermittlung der Münchner Experten habe man die Spinne an einen Bindlacher Terrarienverein übergeben, wo sie nun bleiben dürfe.