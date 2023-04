Großbrand in Unterfranken: Fünf Häuser von Flammen erfasst

Ein Brand hat am Sonntagnachmittag fünf benachbarte Häuser im unterfränkischen Landkreis Miltenberg stark beschädigt. Der Schaden liegt bei zwei bis fünf Millionen Euro, wie die Polizei mitteilte. Weil sich die Nachbarn gegenseitig warnten, sei niemand verletzt worden.

Flammen breiteten sich schnell aus

Das Feuer war in einem Reihenmittelhaus in Elsenfeld ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich rasend schnell auf vier weitere Häuser aus. "Ein Anwohner schilderte am Notruf, dass sein Haus von der Terrasse bis zum Dach in Flammen steht", sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte den Brand mit mehreren Löschfahrzeugen und Drehleitern. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle und es konnte mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden. Dabei mussten die Einsatzkräfte auch einige Glutnester aufspüren und ablöschen, die sich unter den Dachziegeln verborgen hatten.

Fünf Häuser derzeit unbewohnbar

Keines der fünf Häuser sei derzeit bewohnbar, so der Polizeisprecher. Die 14 betroffenen Bewohner im Alter zwischen 16 und 69 Jahren seien zum Teil bei Bekannten oder in Ersatzunterkünften untergekommen. Drei Häuser seien durch die Flammen sehr stark beschädigt worden, die beiden anderen durch Löschwasser und Rauch. Das Technische Hilfswerk begann noch am Sonntag damit, die Häuser zu sichern.

Die Ursache für den folgenschweren Brand war zunächst unklar. Brandermittler würden in den kommenden Tagen und Wochen Forschungen unternehmen.

Mit Informationen von dpa