Grafenau: Vermeintlicher Autodiebstahl war kuriose Verwechslung

Einen kuriosen Fall von Verwechslung meldet die Polizei in Grafenau. Am Dienstagabend meldete ein Autofahrer bei der Polizei sein Fahrzeug als gestohlen. Er hatte den VW Golf in der Ortsmitte von Grafenau abgestellt und dann eine Gaststätte besucht. Als er heimfahren wollte, war sein Auto verschwunden.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei noch in der Nacht und am nächsten Tag blieb zunächst ohne Erfolg. Bei einer weiteren Überprüfung des "Tatorts" stand das Auto aber plötzlich wieder auf dem Parkplatz.

Erst den Schlüssel verwechselt, dann auch noch das Fahrzeug

Es klärte sich auch auf, wer damit weggefahren war: Ein Ortsansässiger war nach einem Wirtshausbesuch mit dem falschen Auto nach Hause gefahren. Der vermeintliche Dieb hatte am Vorabend im Wirtshaus neben dem Golfbesitzer gesessen. Als er das Lokal verließ, nahm er den Autoschlüssel mit - allerdings nicht seinen eigenen, sondern versehentlich den seines Sitznachbarn. Am Parkplatz entriegelte er das Auto mit der Fernbedienung und fuhr nach Hause, ohne zu merken, dass er im falschen Pkw saß.

Zu der Verwechslung kam es auch, weil der "Dieb" mit dem VW Golf seines Sohnes unterwegs war, den er nicht so gut kannte. Außerdem standen die beiden sehr ähnlich aussehenden Fahrzeuge direkt nebeneinander.

Peinlicher Irrtum - wohl auch dem Alkohol geschuldet

Als der vermeintliche Dieb den Irrtum am nächsten Tag bemerkte, kehrte er mit dem Wagen zur Gastwirtschaft zurück, um die Sache dort aufzuklären. "Man hat schon gemerkt, dass dem Mann die Sache furchtbar peinlich war", sagte ein Sprecher der Grafenauer Polizei.

Was noch eine Rolle gespielt haben dürfte: Der Mann war noch am Tag nach dem vermeintlichen Autoklau alkoholisiert. Auch wenn sich der Diebstahl als Irrtum herausgestellt hat, werde nun die Staatsanwaltschaft den Fall rechtlich bewerten müssen, so der Polizeisprecher. Mit einer Anzeige muss der Grafenauer auf alle Fälle rechnen.