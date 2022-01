Glatteis-Unfälle in der Oberpfalz: Ein Toter und drei Verletzte

In der Oberpfalz hat es am Donnerstagnachmittag und auch am Abend wegen gebietsweise einsetzender Straßenglätte mehrere Unfälle gegeben. Zu einem tödlichen Unfall kam es bei Kirchendemenreuth im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Auto überschlägt sich im Graben - Fahrer tot

Auf einer geraden Strecke nahe dem Ortsteil Püllersreuth war laut Polizei ein 54-jähriger Mann mit seinem Auto vermutlich wegen Glatteis ins Schleudern gekommen. Der Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich im Graben. Während sein 51-jähriger Beifahrer mit mittelschweren Verletzungen davonkam, starb der 54-Jährige noch an der Unfallstelle.

Rettungswagen knallt gegen Schneeräumer

In Mais bei Neukirchen beim Heiligen Blut im Landkreis Cham krachte ein Rettungswagen im Einsatz mit einem Schneeräumfahrzeug frontal zusammen. Der Fahrer des Krankenwagens wurde schwerer, seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Auch bei diesem Unfall dürfte Eisglätte die Ursache gewesen sein, so ein Polizeisprecher. Bei den übrigen Glätteunfällen blieb es meist bei Blechschäden