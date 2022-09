Gillamoos-Schlägerei: Kripo ermittelt wegen versuchter Tötung

Am Wochenende hat es auf dem Gillamoos in Abensberg zwei Auseinandersetzungen gegeben, die eskaliert sind. In einem Fall ermittelt die Polizei jetzt wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Maßkrug als Tatwaffe

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 48-jähriger Mann vor dem Weinzelt festgenommen. Er soll zuvor im Streit einem 27-Jährigen einen Maßkrug ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer wollte laut Polizei offenbar den Streit schlichten, an dem der 48-Jährige beteiligt war. Der 27-Jährige musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Schläge gegen den Kopf

Nur kurz darauf soll dann ein 37-Jähriger aus dem Raum Bad Abbach einen Feuerlöscher ohne Grund versprüht haben, weswegen er von einem 28-Jährigen zur Rede gestellt wurde. Daraufhin soll der Ältere mit einem Maßkrug auf den Kopf des Jüngeren eingeschlagen haben. Das Opfer wurde schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei wurde der Manna aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Kriminalpolizei Landshut und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 37-Jährigen. Er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis gebracht. Laut Polizei waren in beiden Fällen die Beteiligten zum Teil stark betrunken.