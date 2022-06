Gewitter mit kräftigem Hagel zieht über den Tegernsee

Ein erstes Unwetter mit Hagel ist am frühen Montagabend über die Landkreise Miesbach und Rosenheim gezogen. Am Tegernsee hagelte es kräftiger – nach Auskunft der Polizei Bad Wiessee mit circa drei Zentimeter dicken Hagelkörnern. Reporter berichten, dass Autofahrer, die bei Gmund unterwegs waren, vorsichtshalber am Straßenrand anhielten, um sich zu schützen. Das Unwetter zog weiter nach Schliersee.

Laut der Wetter-App der Rosenheimer Hagelflieger hagelte es auch in Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim. Dort seien die Hagelkörner zwischen 0,5 und zwei Zentimeter groß, meldete ein User. Aktuell wird starker Regen südlich von Rosenheim gemeldet.

Wetterdienst: Aufenthalt im Freien vermeiden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile des Freistaats eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es sei mit mit heftigem Starkregen, größeren Hagelkörnern und schweren Sturmböen zu rechnen, teilte der DWD mit. Der Aufenthalt im Freien solle vermeiden werden, rieten die Meteorologen.

Die Warnung galt zunächst für den Alpenrand. Die Unwetter breiten sich im Laufe des Abends weiter in der Südhälfte Bayerns aus. Welche Gebiete des Freistaats aktuell betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.