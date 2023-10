Gestohlenes Brustkreuz von Papst Benedikt – Verdächtiger in Haft

Die Empörung war groß, als unbekannte Diebe im Juni dieses Jahres aus der Traunsteiner Kirche Sankt Oswald, der Heimatpfarrei des verstorbenen, früheren Papstes Benedikt des XVI., ein dort aufbewahrtes Original-Brustkreuz des Pontifex aus einer Vitrine stahlen. Nach monatelangen Ermittlungen konnte jetzt ein Tatverdächtiger in Tschechien verhaftet werden.

Mutmaßlicher Dieb hinterließ Spuren am Tatort

Der 53-Jährige hatte Spuren am Tatort hinterlassen, die ihm zum Verhängnis wurden. Sie konnten bei einem internationalen Datenabgleich durch das Bayerische Landeskriminalamt eindeutig dem Tschechen zugeordnet werden. Der Tatverdächtige ist demnach ein Berufsdieb und saß schon in mehreren europäischen Ländern wegen Eigentumsdelikten in Haft.

Brustkreuz ist weiter verschwunden

Nachdem mit einem internationalen Haftbefehl nach ihm gesucht wurde, stellte sich der Mann an seinem Wohnort in Tschechien der Polizei, der Fahndungsdruck war wohl zu groß. Inzwischen befindet er sich in Untersuchungshaft in Traunstein. Wo das gestohlene Brustkreuz ist, sagte er bisher jedoch nicht.

Papst Benedikt hatte das Kreuz bei besonderen Anlässen getragen. Nach seinem Rückzug ging es an seine Heimatpfarrei in Traunstein. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls dienen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt.