Gestohlene goldene Breze zurück in Fürstenfeldbruck

Die in Fürstenfeldbruck gestohlene Breze ist wieder da. Den oder die Langfinger hat offenbar die Reue gepackt. Das ungewöhnliche Diebesgut lag jedenfalls in einer Papiertüte, die vor einem Münchner Pfadfinderheim gefunden wurde. Darin lag auch ein Zettel, man möge die Tüte bitte zur Polizei bringen. Die Beamten in Schwabing fanden dann schnell heraus, dass es sich um einen Fürstenfeldbrucker Fall handelte.

Breze wird wieder im Brezengasserl aufgehängt

Dort war die eigentlich am Straßenschild Brezengasserl hängende Breze Ende April entwendet worden. Mittlerweile ist die Breze aber zurück in Fürstenfeldbruck. Zwei Polizeibeamte (Nina Vallentin und Florian Lindner) haben sie Oberbürgermeister Erich Raff persönlich übergeben. "Demnächst hängt sie dann wieder an ihrem angestammten Platz", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Erinnerung an "legendäre Brezn"

Die Gebäck-Nachbildung in Fürstenfeldbruck soll an die "legendären Brezn" erinnern, die dort die Bücherl-Bäckerei verkauft hat, so eine Sprecherin der Stadt. Erst Anfang des Jahres war die Breze vergoldet worden.