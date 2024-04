"Gestein des Jahres" Suevit: Von Astronauten und Zementindustrie

Entscheidend für die Entstehung des Gesteins: Druck und Temperatur

Seit Jahrzehnten besuchen immer wieder Wissenschaftler das Nördlinger Ries. Denn der 25 Kilometer große Krater gilt als einer der am besten erhaltenen und am besten zugänglichen Einschlagskrater der Welt. Seit zwei Jahren ist er UNESCO Global Geopark. Und nur an einer Handvoll Orte weltweit finde man überhaupt Suevit, sagt Prof. Stefan Hölzl, Leiter des Rieskrater-Museums in Nördlingen. Bei der Entstehung des Gesteins habe die Geschwindigkeit des Asteroiden die entscheidende Rolle gespielt. "Denn so ein Asteroid kommt mit 70.000 Kilometern pro Stunde und wird dann in ein paar Tausendstel Sekunden auf null gebremst. Und wenn das Teil dann gestoppt wird, wird es unglaublich heiß und es gibt einen unglaublichen Druck", sagt Hölzl.

Schwabenstein regnete aus Glutwolke herab

In der Sekunde des Einschlags entstand kurzzeitig ein vier Kilometer tiefes Loch. Der Meteorit selbst verdampfte bei der Explosion und aus der Glutwolke des Einschlags regnete der Schwabenstein herab. Er besteht aus Staub, Asche und Gesteinstrümmern. Im Suevit finden sich auch die Minerale Stishovit und Coesit, die nur unter extrem hohen Druck entstehen. So konnte überhaupt erst in den 1960er Jahren nachgewiesen werden, dass der Rieskrater ein Meteoritenkrater und kein erloschener Vulkan ist.

Suevit: Ein grauer Mix aus "allem Möglichen"

Im Steinbruch Aumühle bei Oettingen steht Prof. Stefan Hölzl vor einer mehr als zehn Meter hohen Felswand, um zu erklären, woran man den Suevit erkennt. Im Grunde hat die Explosion des Meteoriteneinschlags sämtliche Gesteine im Untergrund zertrümmert, teilweise geschmolzen und zu etwas Neuem zusammengepresst. "Suevit ist ein Durcheinander von allem Möglichen. Ich habe verschiedene Gesteinsbruchstücke, hier zum Beispiel Granit, dann sind so helle, kleine Punkte drin, Kalksteine. Alles wird von grauem Feinmaterial zusammengehalten. Das zeigt einfach, dass das etwas sehr Gewalttätiges war."

Suevit für die Zementproduktion

Die Gewalt des Einschlags und die Entstehung des Schwabensteins hat damals alles Leben im Umkreis von 100 Kilometern ausgelöscht. Der Mensch nutzt den Suevit seit 2000 Jahren: Die Römer in der Gegend nutzten ihn, weil sich der relativ poröse Stein gut bearbeiten lässt, später wurden viele Gebäude in Nördlingen aus Suevit gebaut, wie die St.-Georgs-Kirche. Und heute baut ihn die Industrie zur Zementherstellung ab. Der Suevit bringe Festigkeit in den Zement, sagt Sabine Heuschkel, Laborleiterin bei der Firma Märker aus Harburg. Vor allem bei Restaurierungen sei der spezielle Zement gefragt, weil er durch einen niedrigen Alkali-Anteil das sogenannte Ausblühen des Betons minimiere - was vor allem der Optik dient.