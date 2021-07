Geschmacklich ganz groß: Nürnberger Bratwurst bekommt Museum

Passend: Bratwurstmuseum soll am Christkindlesmarkt eröffnen

Derzeit läuft der Innenausbau des künftigen Bratwurstmuseums, das pünktlich zum Christkindlesmarkt 2021 eröffnen soll. Was eine Bratwurst zu einer Nürnberger Bratwurst macht, ist genau festgelegt: Sie müsse sieben bis neun Zentimeter lang und 20 bis 25 Gramm schwer sein, so der Schutzverband. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie in den Jahren 1313/1314.

Nur Schweinefleisch und Majoran im Schafsdarm

Für die Wurst werde bis heute nur bestes grob entfettetes Schweinefleisch verwendet, am Ende werde sie mit der typischen Majoran-Würzung verfeinert und "im Schafsaitling abgedreht", also in Schafsdarm gefüllt. Alle Verarbeitungsschritte müssen in Nürnberg erfolgen. 2003 erhielt die Nürnberger Rostbratwurst den Status der Geschützten geografischen Angabe (g.g.A) nach Europäischem Recht.

Schutzverband Nürnberger Bratwurst betreibt Museum

Das Museum wird dann vom Schutzverband Nürnberger Bratwürste e.V. betrieben. Dieser setzt sich aus den vier industriellen Bratwurstherstellern HoWe, Kupfer, Schlütter's und Wolf-Wurst, der Fleischer-Innung Mittelfranken-Mitte, der Fünf im Weckla GmbH (Bratwursthäusle) und der Stadt Nürnberg zusammen.

Noch vor der Eröffnung im November sollen die Bürger bei den "Stadt(ver)führungen" einen ersten Eindruck vom Bratwurstmuseum bekommen. Bei den "Bratwurstspaziergängen" sollen die geschichtlichen Hintergründe der kleinen Bratwurst erläutert werden.