Gerechte Bildung für alle – Lehrkräfte tagen in Würzburg

"Wir wollen Eltern, Gesellschaft und Öffentlichkeit mitnehmen und gemeinsam einstehen für eine bessere Bildung", sagte Simone Fleischmann, die Präsidentin des BLLV. Zur Kundgebung auf den Würzburger Marktplatz waren nach Angaben des Veranstalters mehr als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gekommen. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) war erschienen.

Die Kundgebung fand im Rahmen der 55. Landesdelegiertenversammlung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands BLLV statt, die zurzeit im Würzburger Congress Centrum angehalten wird. Die Wertschätzung von Lehrerinnen und Lehrern müsse sich auch monetär zeigen, vor allem aber an besseren Arbeitsbedingungen für alle, forderte Präsidentin Simone Fleischmann laut Redemanuskript.

Fleischmann lobt Fortschritte bei Bezahlung

Lehrerinnen und Lehrer hätten in den letzten drei Jahren inmitten all der Krisen alles gegeben, um die Bildungsqualität hoch zu halten. "Und heute sind wir zusammengekommen, um einzustehen für die Bildungsqualität der Zukunft", so die BLLV-Präsidentin. Die Politik habe den enormen Lehrkräftemangel inzwischen anerkannt und "mit großen Schritten" hin zur Besoldungsgerechtigkeit von Grund- und Mittelschullehrkräften einen wichtigen Schritt gemacht, ergänzte sie.

Lehrerinnen und Lehrer müssten stark bleiben, forderte Fleischmann. "Denn nur starke Lehrer sind gute Lehrer". Deshalb müssten weitere klare Schritte in der Bildungspolitik folgen. Die BLLV-Präsidentin lobte in diesem Zusammenhang den Redebeitrag von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Sein klares Bekenntnis zu Wertschätzung, Besoldungsgerechtigkeit und Professionalität im Lehrberuf sei ein Signal, dass der Verband mit Nachdruck in die Bildungspolitik tragen werde, so Fleischmann. Aiwanger sagte wörtlich: "Wir haben die letzten Jahre mehrere Tausend Stellen geschaffen, aber auch das reicht noch nicht. Wir müssen genauso wie wir in anderen Bereichen im Staatsaufbau weiter die Stellen heben, auch bei Ihnen weiter drauflegen."

Lehrkräfte tagen in Würzburg

Unter dem Motto "Bildung kann’s. Wir können Bildung" tagen rund 650 Delegierte des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) seit Donnerstag in Würzburg. Bis Samstag sollen dort bei der 55. Landesdelegiertenversammlung die politischen Leitlinien des BLLV für die kommenden Jahre festgelegt werden. Die Versammlung findet alle vier Jahre statt.

Der BLLV ist mit rund 67.000 Mitgliedern der größte Bildungsverband in Bayern. Er tritt eigenen Angaben nach für die Interessen von Lehrerinnen und Lehrern an allen Schularten ein. Neben Lehrkräften an Grund-, Mittel-, Realschulschulen und Gymnasien sind auch Berufs- sowie Förderschullehrkräfte durch den Verband vertreten.

Bei der Landesdelegiertenversammlung geht es nun darum, die Richtlinien für die weitere Politik des BLLV in den kommenden Jahren festzulegen und die Inhalte der Arbeit zu schärfen. Auch der neue Vorstand wird in diesem Rahmen gewählt. Seit Mai 2015 steht Simone Fleischmann als Präsidentin an der Spitze des BLLV.