Gemüse und Gemeinschaft: Selbstversorger-Äcker in Bamberg

Es wirkt fast schon liebevoll, wie Eduard Kinzel die zierliche Tomatenpflanze in das Erdloch setzt. Er zupft die unteren Blätter ab, denn Tomaten wollen tief im Boden stehen. Der Arzt ist einer von gut 70 Gärtnern, die am südlichen Stadtrand von Bamberg Gemüse anbauen. Der "Gemeinschaftsgarten Süd" ist einer von mittlerweile fünf Selbstversorger-Äckern, die in Bamberg in den letzten Jahren entstanden sind. Die Welterbe-Stadt ist berühmt für ihren jahrhundertealten Gemüseanbau. Allerdings hören immer mehr hauptberufliche Gärtner auf und so übernahmen Hobby-Gärtner einige Flächen.

"Sehen, wie etwas heranwächst"

Aus dem Erdboden spitzen junge Pflänzchen hervor: Frostharte Kulturen wie Rote Bete, Mangold und Kohlrabi haben die Gärtner bereits gepflanzt, nun sind die wärmeliebenden Tomaten und Zucchini dran. Matthias Igel ist mit seinen beiden Töchtern da, er will Gurken pflanzen. Während die Kinder es sich mit Apfelschnitzen und Keksen auf einer Decke gemütlich machen, hat der Vater Zeit, in der Erde zu buddeln. "Ich stamme vom Land, aber da hat mich das nie interessiert", sagt der 42-Jährige. "Aber hier habe ich Freude daran, Gemüse anzupflanzen und die Kinder sehen, wie etwas heranwächst."