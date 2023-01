Geldautomat in Aschaffenburg gesprengt: Solche Fälle nehmen zu

"Die haben ein Trümmerfeld hinterlassen", erklärt Fabian Puchelt, der Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) auf Anfrage von BR24 – nachdem Unbekannte am frühen Morgen einen Geldautomaten in Aschaffenburg gesprengt hatten. Die Detonation sei groß und es sei gefährlich für Passanten gewesen, so Puchelt weiter. Verletzt wurde aber niemand. Vor allem wohl aufgrund der frühen Uhrzeit. Gegen 4.48 Uhr hatten die Täter einen Automaten der VR-Bank im Aschaffenburger Stadtteil Strietwald gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht, die Polizei fahndet nach ihnen. Ob sie Beute gemacht haben bzw. wie hoch die Beute ist, ist noch nicht klar.

Vermummte Personen sprengen Geldautomat in Aschaffenburg

Bei dem Automaten der VR-Bank in der Daimlerstraße handelt es sich um eine Art "Selbstbedienungswürfel", also einen Geld-Automaten, der im Freien steht, nicht in einem Gebäude. Nach ersten Informationen des Landeskriminalamts haben die Täter Fest-Sprengstoff an dem Automaten angebracht und ihn so gesprengt. Auf der Überwachungskamera des Automaten sind drei vermummte Personen zu erkennen. Laut Polizei könnten es aber mehr Beteiligte gewesen sein, jemand könnte zum Beispiel noch das Flucht-Fahrzeug gefahren haben.

Täter sind mit dunklem Auto Richtung A3 geflüchtet

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen, hochmotorisierten Pkw. Damit sind die Täter zunächst über die nahegelegene B8 geflüchtet, dann wahrscheinlich weiter Richtung A3. Das sei eine typische Masche bei Sprengungen von Geldautomaten: schnell hin und schnell wieder weg, so LKA-Sprecher Puchelt weiter. Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren, bislang aber ohne Erfolg.

Geldautomaten-Sprengungen in Bayern immer häufiger

In Bayern ist die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen. Laut LKA waren es 37 Fälle. 2021 waren es im gesamten Jahr 17, 2020 waren es 24. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will deshalb den Druck auf die international agierenden Tätergruppen erhöhen. Außerdem sollen die Betreiber von Geldautomaten in Zukunft dazu verpflichtet werden, die Geldbestände vor Sprengungen zu sichern, so der Wille der Innenminister-Konferenz.

Fälle nehmen in ganz Deutschland zu

Auch bundesweit gesehen häufen sich aktuell die Fälle von Geldautomaten-Sprengungen. Laut einem Medienbericht waren es 450 Fälle im Jahr 2022, im Jahr zuvor noch 381. In Bayern ist Franken eine Hotspot-Region. Und: Vermehrt würden dabei auch Menschen in Gefahr kommen. Denn die Taten würden mittlerweile vermehrt mit Sprengstoff verübt, so LKA-Sprecher Puchelt. "Die Täter überlegen sich genau, wie viel Sprengstoff sie brauchen – dass das Geld nicht beschädigt wird", so Puchelt weiter. Früher hätten Kriminelle eher Gasgemische für Anschläge verwendet.

Täter kommen überwiegend aus Holland

Im aktuellen Bericht des Bundeskriminalamts (BKA) zu dem Thema wird dieses Phänomen ebenfalls erwähnt. Weil die niederländischen Banken ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht haben, kämen immer mehr Täter nach Deutschland. Die Niederlande schützen ihre Automaten jetzt besser, indem Geldscheine bei Sprengungen verkleben.