Gefährlicher Rausch: 18-Jährige verursacht Explosion mit Deo

Zu einer heftigen Explosion ist es in der Nacht zum Freitag in Sulzbach-Rosenberg gekommen: Wie die Polizei mitteilt, wollte sich eine 18-Jährige mit Sprühdeodorant berauschen und hat große Mengen davon im Badezimmer versprüht.

Zigarette löst Explosion aus

Anschließend zündete die junge Frau eine Zigarette an, wodurch es gegen 23.15 Uhr zu einer massiven Explosion kam. Die war so heftig, dass mehrere Scheiben zu Bruch gingen und einige Türen aus der Verankerung gerissen wurden. Die 18-Jährige erlitt schwerste Verbrennungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Kleinkind in der Wohnung bleibt unverletzt

Die junge Frau schwebt nicht in Lebensgefahr. Ein Kleinkind, das sich ebenfalls in der Wohnung befand, blieb unverletzt. Der Schaden liegt bei etwa 40.000 Euro. Die Kripo Amberg ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Polizei warnt vor Gefahren durch "Schnüffelstoffe"

Die Polizei warnt eindringlich vor den Gefahren, die durch das Inhalieren von nicht dazu bestimmten Stoffen entstehen können. Laut Mitteilung konsumieren insbesondere Kinder und Jugendliche solche sogenannten Schnüffelstoffe als Drogen. Dadurch könne es zu akuten Vergiftungen und zu lebensbedrohlichen Zuständen kommen.