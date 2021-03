Geduld gefragt: S-Bahn-Stammstrecke teilweise gesperrt

Wer mit der S-Bahn in die Münchner Innenstadt will, hat es momentan auf den Linien S6 und S7 am leichtesten. Dort läuft auf der Stammstrecke alles wie gewohnt. Andere Linien enden dagegen vorzeitig, oder die Züge halten nicht an jeder Station. Denn zwischen Laim und Hackerbrücke steht gerade nur ein Gleis zur Verfügung. Von Freitagabend 22.30 Uhr bis Montagfrüh kommt es zu Einschränkungen.

Details zu den Sperrungen

Die Deutsche Bahn führt auf ihren Internetseiten und in Aushängen die genauen Sperrungen auf. Hier die wichtigsten Details:

Informationen der Deutschen Bahn:

"Aus Richtung Osten: Die S6 und die S7 verkehren wie gewohnt durch die Stammstrecke. Auch die S8 fährt durch den Stammstreckentunnel und endet an der Hackerbrücke. Von Osten kommend können somit drei S-Bahn-Linien für die durchgehende Fahrt in die Innenstadt genutzt werden. Die Linien S2, S3 und S4 enden am Ostbahnhof, wo die übrigen S-Bahn-Linien und die U5 zur Weiterfahrt genutzt werden können. Neben dem Umstieg am Ostbahnhof können Fahrgäste der S3 und der S4 auch bereits ab Giesing bzw. Trudering die U-Bahn-Linie U2 nutzen.

Aus Richtung Westen: Die S6 und S7 verkehren wie gewohnt durch die Stammstrecke. Die Linien S1, S2 und S8 fahren ab Moosach/Obermenzing/Pasing ohne Zwischenhalt bis zum Hauptbahnhof und somit umsteigefrei bis in die Innenstadt.

Dabei kommt es auf der S1 und der S2 zu geänderten Fahrzeiten bzw. teilweise zu einem 30-Minuten-Takt. Die S3 und die S4 enden in Pasing. Ab Pasing verkehrt tagsüber neben der S6 und dem Regionalverkehr in Richtung Innenstadt zusätzlich die S20 als Pendel-S-Bahn im dichten 20-Minuten-Takt zum Heimeranplatz. Dort besteht eine Umsteigemöglichkeit zur S7 und zur U4/U5 in die Innenstadt."

Bau der zweiten Stammstrecke verursacht Sperrungen

Grund für die Einschränkungen sind die Vorbereitungen für die zweite Stammstrecke. Konkret geht es derzeit um Kabelarbeiten und um eine Brücke nahe Hirschgarten. Bei Betriebsbeginn Montagfrüh sollte Schluss sein mit dem Ausnahmezustand - bis zum nächsten Wochenende und damit zur nächsten teilweisen Stammstreckensperrung. Insgesamt wird das noch 15 Mal der Fall sein, weitere zwei Mal wird der Abschnitt wegen Wartungsarbeiten sogar komplett gesperrt.