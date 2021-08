vor 41 Minuten

Garage und Werkstatt brennen nieder: hoher Sachschaden

Bei einem Brand in Krandsberg im Landkreis Rottal-Inn ist ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde zum Glück niemand. In der Nähe hatte es vor Kurzem erst gebrannt. In diesem Fall prüft die Polizei eine mögliche Brandstiftung.