Funkmasten-Hersteller Fuchs Europoles eröffnet neues Werk

Auf insgesamt elf Hektar sind sechs neue Werkshallen sowie ein fünfstöckiges Verwaltungsgebäude entstanden. Künftig will Fuchs Europoles auf dem Gelände in der Nähe der B299 und A3 bei Neumarkt Mobilfunkmasten, Flugleitsysteme, Licht- oder Fahnenmasten bauen.

Masten für ganz Deutschland und darüber hinaus

Die Masten kommen in ganz Deutschland zum Einsatz: Für eine Funkanlage im Schwarzwald, für Oberleitungsmasten beispielsweise auf der Strecke von Erfurt nach Ilmenau oder für die Flutlichtanlage im Ostseestadion in Rostock, aber auch die Flughafenbeleuchtung in Dubai stammt von der Neumarkter Firma.

Bau von Mobilfunkmasten in Bayern künftig teils ohne Genehmigung

Mit speziellem Verfahren werden Masten robust und langlebig

In dem neuen Werk sollen nun auf drei parallelen Produktionslinien Beton-, Stahl- und GFK-Maste entstehen. Der Beton wird mit einem speziellen Verfahren ausgehärtet, bei dem die 20-fache Schwerkraft auf das Material einwirkt. Dabei wird eine 24 Meter lange Röhre mit einem Stahlzylinder auf 20G beschleunigt. Der Mast soll dadurch besonders robust und langlebig sein.

Fast 400 Mitarbeiter am Standort Neumarkt

Nach eigenen Angaben sei Fuchs Europoles der einzige Hersteller deutschlandweit, der diese Technik beherrscht. Insgesamt gibt es in Europa noch zwei bis drei weitere Unternehmen, die das Verfahren so anwenden. Im Neumarkter Werk arbeiten an die 400 Mitarbeiter, so ein Unternehmenssprecher auf Anfrage des BR.

Ministerpräsident Söder eröffnet das neue Werk

Bei der offiziellen Eröffnung darf Ministerpräsident Markus Söder per Knopfdruck das Verfahren in Gang setzen. Über die genauen Kosten für den Neubau macht das Unternehmen keine Angaben. Die Bauzeit betrug knapp zwölf Monate.