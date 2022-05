Fund von totem Jungen: Kripo überprüft etliche Vermisstenfälle

Nach dem Fund eines toten Kindes vor acht Tagen in der Donau bei Vohburg ist die Identität des Buben weiter ungeklärt. Auch zur Todesursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Wie die Polizei berichtete, überprüfen die Ermittler derzeit 16 offene Vermisstenfälle aus Bayern. Wie das Polizeipräsidium in Ingolstadt mitteilte, werden auch im Rest von Deutschland sowie im benachbarten Ausland die Fälle von vermissten Jungen überprüft. Dazu liefen derzeit die Anfragen. Eine konkrete Zahl zu möglichen weiteren Vermisstenfällen nannte die Polizei noch nicht.

Weitere Suchmaßnahmen in der Donau geplant

Für die kommende Woche – am Montag oder Dienstag – sind weitere Suchmaßnahmen in der Donau bei Vohburg mit Unterwassertechnik vorgesehen. Woran der Bub im Vorschulalter gestorben ist, steht noch nicht fest, Das Ergebnis der Obduktion wird frühestens in der kommenden Woche erwartet. Wie berichtet, hatte am 19. Mai ein Kanufahrer die verpackte Leiche des Kindes in der Donau entdeckt. Auf welche Weise der Körper verpackt war, dazu äußerte sich die Polizei nicht.

Gerichtsmedizinisches Untersuchungsergebnis fehlt noch

Der tote Junge lag bereits eine längere Zeit im Wasser. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat eine Ermittlungsgruppe gebildet, will sich aber noch nicht auf ein Verbrechen festlegen. Die Ermittler warten auf weitere Erkenntnisse durch die noch nicht abgeschlossene, gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche.