Füssen bringt Hundertwasser-Musical auf die Bühne

Bunt und lebendig geht es zu beim Hundertwasser-Musical im Füssener Festspielhaus. Der Schauspieler und Sänger Felix Martin verkörpert den Visionär auf der Bühne. Hundertwasser ist für ihn eine faszinierende Persönlichkeit. Ihm sei zwar immer Kitsch vorgeworfen worden. Hundertwasser habe Kritikern aber immer entgegnet, dass die Menschen ein Recht auf Kitsch haben, so Schauspieler Martin: "Er wollte die Menschen glücklich machen mit seiner Kunst und er wollte sie daran erinnern, dass sie noch glücklicher werden, wenn sie sich mehr um die Natur kümmern würden. Das ist sein Credo gewesen."

Hommage an einen Ausnahmekünstler

Die Musik stammt aus der Feder des österreichischen Komponisten Stefan Holoubek. Autor des Musicals ist Rolf Rettberg, der schon das Ludwig²-Musical für Füssen geschrieben hat. Bereits 2004 hatte er ein Hundertwasser-Musical mit Konstatin Wecker in Uelzen auf die Bühne gebracht. Nun hat er ihm erneut ein Stück gewidmet - als bunte Hommage an einen Ausnahmekünstler. "Es geht ordentlich zur Sache", so Rettberg, der aber auch berührende Momente verspricht. Das Werk sei kein musikalisches "Sammelsurium", sondern passe stilistisch zusammen, erklärt der Autor.

Reise durch Hundertwassers Leben

Friedensreich Hundertwasser ist vielen bekannt durch seine Zwiebeltürmchen und Spiralen - jetzt wollen sie im Festspielhaus Füssen dem österreichischen Künstler ein Denkmal setzen. Die schillernde Person Hundertwasser, sein bewegtes Leben und seine Kunst würden sich wunderbar als Stoff für ein Musical eignen, findet Regisseur Dirk Schrattner. "Er hat Magie in seinen Bildern und seiner Architektur realisiert", so Schrattner. "Das ist großartig, so etwas auf der Bühne fortschreiben zu dürfen."

Das Musical verspricht, die wichtigsten Stationen im Leben des Künstlers nachzuzeichnen. Das Festspielhaus zeigt Hundertwasser als rastlosen Reisenden, als Visionär und Umweltaktivist. Und das mit eigens für das Stück gemalten Aquarellen von Hundertwassers Tochter Heidi Trimmel als wesentliche Elemente im Bühnenbild - und mit viel Action. "Da lässt sich wirklich eine ganz fantastische Reise mit Hundertwasser durch sein Leben nachverfolgen", so Regisseur Schrattner.