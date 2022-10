Studie um Labor-Theorie des Coronavirus sorgt für Diskussionen

Alex Crits-Christoph sagt: Die "auffälligen" Markierungen in diesen regelmäßigen Abständen fänden sich auch in natürlichen Coronaviren, die in Fledermäusen vorkommen. Darüber hinaus gebe es sogar natürliche Viren, in denen noch mehr solcher "Regelmäßigkeiten" auftreten, was ein Argument dafür sei, dass sie natürlich entstehen könnten.

Die auffälligen Stellen könnten für die Forschung dennoch interessant sein, falls sie tatsächlich künstlich hergestellt worden wären, sagt der assoziierte Professor Justin B. Kinney vom Cold Spring Harbour Laboratory in New York, weil so Labortechniken weiterentwickeln werden könnten.