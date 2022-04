Für sein Ehrenamt: Fußball-Legende Paul Breitner erhält Medaille

Begegnung auf Augenhöhe

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) betont in seiner Rede, dass niemand sich dafür schämen solle zur Münchner Tafel zu gehen. Bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit erlebe Paul Breitner dennoch, dass sich 90 Prozent der Menschen, die anstehen, schämen. Gemeinsam wolle das Team der Tafel deshalb alles tun, um den Tafelgästen auf Augenhöhe zu begegnen.

Die Münchner Tafel sammelt jede Woche 125.000 Kilogramm Lebensmittel, um sie an mehr als 22.000 Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Paul Breitner kritisiert, dass sich heutzutage die Kosten für das tägliche Leben, sei es die Miete oder eine Breze, an den wohlhabenden Bürgern orientiere und nicht an den Menschen, denen weniger Geld bleibt. Von den Münchnerinnen und Münchnern wünscht er sich, dass nicht nur jeder an sich denkt, sondern sich umschaut und überlegt, ob er oder sie nicht auch etwas für andere tun kann.