Nach Feuerwehr-Spruch: FCB-Coach Nagelsmann besucht Feuerwache

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nach seinem unglücklichen "Feuerwehr-Spruch" die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwache 4 in München-Schwabing besucht. Dabei bat der Münchner Coach erneut um Entschuldigung für seine Formulierung in der vergangenen Woche.

Nagelsmann: Feuerwehr-Spruch "unglücklich formuliert"

"Meine Aussage zur Freiwilligen Feuerwehr in der Pressekonferenz vergangene Woche war unglücklich formuliert. Ich wollte nie die Freiwillige Feuerwehr oder irgendeinen ehrenamtlichen Helfer diskreditieren", schrieb Nagelsmann am Montag nach seinem Besuch in den sozialen Medien.

Der 34-Jährige hatte vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag zur Motivation seines Teams gesagt: "Wir sind nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Süd-Giesing, sondern beim FC Bayern München."

Nagelsmann ging es um das Wort "freiwillig"

Nagelsmann stellte erneut klar, dass es bei seiner Aussage "rein um das Wort freiwillig" ging. Bereits am Samstag hatte er im TV-Sender Sky erläutert, er habe damit ausdrücken wollen, dass seine Spieler angestellt seien - und in dem Sinne nicht freiwillig spielen.

Auf Instagram schrieb er: "Mir war auch schon vor dem Besuch klar, welche wichtige Rolle jeder einzelne ehrenamtliche Helfer leistet und wie wichtig das Ehrenamt ist."